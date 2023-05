Siviglia, José Castro: “Stiamo lavorando per ottenere più aerei per i nostri tifosi”

Il 31 maggio è sempre più vicino. L'attesissima finale di Europa League tra Roma e Siviglia è ormai quasi alle porte. Il clima intorno alle due squadre inizia a scaldarsi. A parlare è José Castro, presidente della squadra spagnola, che è intervenuto ai microfoni ufficiali di Sevilla FC Radio per commentare difficoltà che i tifosi stanno incontrando e i prezzi elevati di voli e alloggi. Queste le sue parole: "Siamo preoccupati, molto preoccupati per la difficoltà che i nostri tifosi stanno incontrando per non essere in grado di muoversi a causa della mancanza di aerei e dei prezzi elevati. Ci stiamo lavorando da tempo, consapevoli della complessità del mercato, della lontananza di Budapest e considerando che i prezzi non sono controllato da noi. È la legge della domanda e dell'offerta e lavoriamo fin dall'inizio con le agenzie, che sono incaricate di fare questo lavoro. Come sapete, abbiamo gestito il bonus di 200 euro a tutti i soci abbonati che viaggiano in charter. Questo dimostra che abbiamo una determinazione per avere i massimi tifosi del Siviglia possibili a Budapest e che ci proviamo in ogni modo possibile". E ancora: "La realtà è che ci sono pochi aerei che fanno voli charter oggi e questo rende il prodotto più costoso e aumenta i problemi. Tuttavia, sono stati ottenuti molti più aerei del previsto, abbiamo già gestito più di 4.000 posti charter, di cui 900 oggi, con prezzi simili o solo un po' più alti di quello che era inizialmente offerto. Ci sono già sei aerei che partono martedì con una capacità di 1.925 persone e 15 mercoledì, con 2.467 posti. L'intera organizzazione sta lavorando a cottimo per continuare a ottenere più voli e li otterremo". Poi conclude: "Stiamo cercando altre combinazioni con aerei che avevano operazioni impegnate con altre città, come Madrid. Possono lasciare Siviglia e volare a Budapest. Ma di ritorno, per esempio, possono andare non a Siviglia ma a Madrid, quindi gestiremmo il ritorno in AVE. Abbiamo il personale del club anche alla Fiera del Turismo di Francoforte per gestire più aerei. Continueremo a trovare più posti e che siano a prezzi ragionevoli, capendo che questo spostamento è costoso, perché è lontano e ci sono pochi aerei, cosa che non possiamo ignorare".