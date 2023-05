Siviglia-Betis 0-0: Oliver Torres sostituito per infortunio. Tifosi in ansia

La squadra di Mendilibar e i tifosi preoccupatissimi per le condizioni del trequartista spagnolo. Per l'ex City invece bruttissima botta al ginocchio per un fallaccio di Miranda, ma niente cambio

A differenza della Roma, in campo domani con la Salernitana, il Siviglia ha giocato stasera la sua partita di campionato, il derby sentitissimo contro il Betis. Al Sanchez Pizjuan, gremito da più di 40mila spettatori, match caldo che però non ha offerto gol ed è finito 0-0. La vera brutta notizia, però, riguarda l'infortunio di Oliver Torres. Al 48', infatti, l'esterno spagnolo si accascia al suolo ed è costretto ad arrendersi per infortunio, lasciando il posto all'ex Milan Suso. Per lo spagnolo, titolare di Mendilibar, si tratta verosimilmente di un problema muscolare, a dieci giorni dalla finale di Europa League con la Roma. Si tratta di uno dei giocatori più talentuosi del Siviglia e non a caso sui social tanti tifosi andalusi si sono cominciati a preoccupare in maniera importante per le condizioni di Oliver Torres. Così come all'87', quando si è fatto male anche Jesus Navas dopo un intervento killer con la gamba altissima sul ginocchio da parte di Miranda, poi espulso con l'intervento del Var. L'ex City però è rimasto in campo.