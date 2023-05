Siviglia, i convocati in vista della finale di Budapest: out Acuna

Ci siamo. L'adrenalina di questo inizio settimana che anticipa la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, mercoledì, è palpabile. Il club spagnolo, intanto, ha reso noto la lista dei convocati in vista del match alla Puskás Aréna. L'allenatore dei prossimi avversari dei giallorossi, Mendilibar, ha stilato una lista dei 23 presenti che prenderanno parte alla spedizione di Budapest. L'assente principale è sicuramente Acuna, espulso nella semifinale di ritorno contro la Juventus, ma che partirà, comunque, con la squadra per essere di supporto morale ai compagni. Lo stesso sarà anche per Jesus Corona, indisponibile, ma in viaggio verso la capitale ungherese. Recuperati, invece, coloro i quali, nei giorni scorsi, avevano avuto dei fastidi muscolari: Oliver Torres, Marcào, Jordan e Nianzou.