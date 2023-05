Siviglia, Gomez: “La Roma è una grande squadra. Spero che Dybala giochi”

Gomez, centrocampista del Siviglia ed ex giocatore dell'Atalanta, ha parlato a margine del Media Day in vista della finale contro i giallorossi. Queste le parole del Papu: "La Roma è una grande squadra, poi c'è Mourinho che preparerà molto bene la partita. Dybala? Non l'ho ancora sentito, ma speriamo che possa giocare perché è un grandissimo campione". "A un certo punto della stagione - ha raccontato Gomez - nessuno avrebbe pensato a questa finale. Il cambiamento è stato notevole. Il mister è una persona umile che ha fatto tutte le categorie, è una persona onesta che dice le cose senza filtro e si merita ogni successo. Con gli altri due allenatori non avevamo una identità, lui ha trovato il giusto comportamento e la semplicità di mettere ogni giocatore nel proprio ruolo. Non fa esperimenti, gioca un calcio semplice".