Siviglia, giorno di riposo per la squadra. Da domani inizia la missione Roma

Mentre la Roma di Fonseca ha potuto gestire le energie in questi giorni a causa dello stop forzato in campionato, il Siviglia di Lopetegui si è preso solo una giornata di riposo dopo la battaglia di ieri in Liga contro l’Atletico Madrid. La squadra di Lopetegui, come riporta il portale del quotidiano andaluso Estadio Deportivo, riprenderà a lavorare sul campo domani per prepararsi così alla sfida di Europa League in programma giovedì prossimo alle 18.55 al Sanchez Pizjuan. Ancora dubbi sulla presenza dei tifosi sugli spalti, mentre invece le altre partite europee con le italiane protagoniste in Spagna (Getafe-Inter e Valencia-Atalanta) si disputeranno a porte chiuse.