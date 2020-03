Siviglia, Fernando out per la Roma ma in porta torna Vaclik

Se Paulo Fonseca è ancora in attesa di buone notizie dall’infermeria, il prossimo avversario dei giallorossi, il Siviglia, ne ha appena ricevuta una. Il portiere Tomas Vaclik, dopo essersi fermato la scorsa settimana per un fastidio al ginocchio, ha pienamente recuperato ed è pronto al rientro. Come fa sapere muchodeporte.com, l’estremo difensore ceco potrebbe addirittura scendere in campo sabato nello scontro diretto per la Champions con l’Atletico Madrid.

Con ogni probabilità, però, la data del rientro sarà quella del 12 marzo, giorno in cui la Roma volerà a Siviglia per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. E con altrettanta certezza, al Sánchez-Pizjuán non ci sarà Fernando. Il brasiliano ha accusato un fastidio muscolare nell’ultima gara (vinta per 3-1) con l’Osasuna, in cui è stato costretto ad uscire anzitempo. Dagli esami è stata riscontrata una lesione di primo grado all’adduttore. I tempi di recupero sono calcolati in due-tre settimane.