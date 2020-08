Siviglia, En-Nesyri: “Si gioca come si lavora”. Reguilon: “Siamo squadra vera”

Il Siviglia supera 2-0 la Roma e passa ai quarti di finale di Europa League. Vittoria meritata per gli spagnoli, che vincono grazie ai gol di Reguilon ed En-Nesyri, entrambi messi a segno nel primo tempo. Proprio gli autori dei due gol hanno commentato il match di Duisburg contro i giallorossi, insieme ad altri compagni come Jesus Navas e Koundé:

EN-NESYRI AL SITO UFFICIALE DEL SIVIGLIA

“Sono molto contento per il gol e per il lavoro della squadra. Dobbiamo continuare a darci dentro e pensare alla prossima partita. Si gioca come si lavora. Non abbiamo molti allenamenti prima della prossima sfida, ma siamo pronti. Io devo fare più gol e sono concentrato per cominciare già dai quarti”.

REGUILON AL SITO UFFICIALE DEL SIVIGLIA

“Credo che abbiamo fatto una partita completa sotto tutti i punti di vista, da quello offensivo come difensivo. Ora dobbiamo godercela e recuperare al meglio, perché tra quattro giorni abbiamo un’altra finale. Tutto il mondo può essere orgoglioso di questa squadra, che lascia tutto in campo. Con questo grande gruppo si possono raggiungere grandi cose e spero di vincere l’Europa League con il Siviglia. Alla fine, chi gioca e chi non gioca, siamo tutti uniti e sono orgoglioso di tutti loro, siamo una squadra vera. Vogliamo alzare al cielo questo trofeo, per quello che abbiamo fatto durante l’anno e per vincere la prima Europa League dopo il coronavirus. Vogliamo restare fino alla fine”.

JESUS NAVAS AL SITO UFFICIALE DEL SIVIGLIA

“È stata una partita importante, la squadra è stata concentrata dal primo minuto, in ogni giocata. Abbiamo dato tutto e abbiamo fatto una grade partita. Il sogno che abbiamo, l’ambizione di continuare a fare cose importanti, è questo che conta. Abbiamo fatto un’ottima partita e ora dobbiamo continuare così. Siamo felici per la vittoria, l’entusiasmo che abbiamo per questa competizione ci fa lavorare più duramente. Contro la Roma è stata difficile, ora pensiamo alla prossima”.

KOUNDÉ AL SITO UFFICIALE DEL SIVIGLIA

“Grande partita della squadra, siamo molto felici perché la Roma è un grande rivale ma siamo stati superiori quasi per tutta la partita. Abbiamo avuto tante occasioni per fare più gol, compreso me. E’ una bella vittoria. Siamo umili, però sappiamo che abbiamo un bel gruppo e che è molto difficile affrontarci. Alla fine è questo che resta della partita. Stiamo bene, nonostante tutte le circostanze, abbiamo grande voglia di vincere questo torneo. Abbiamo molta ambizione, dall’inizio degli allenamenti dell’estate scorsa e fino alla fine. Abbiamo un obiettivo e daremo tutto per raggiungerlo”.