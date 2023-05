Siviglia, Badé non prende parte alla rifinitura: al suo posto pronto Marcao

Doccia fredda per Mendilibar in occasione dell'allenamento alla vigilia della finale di domani

A differenza della Roma, il Siviglia ha deciso di effettuare la sua rifinitura direttamente alla Puskàs Arèna. Secondo quanto raccolto da SkySport, il difensore del club spagnolo, Loïc Badé, non ha preso parte alla seduta di allenamento con la squadra ed è a forte rischio per la finale di domani. Al suo posto, si riscalda Marcão, che in stagione finora ha disputato solamente 10 partite a causa di un brutto infortunio e non gioca dal 16 aprile contro il Valencia.