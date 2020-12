Sirigu alla Roma: le agenzie scommettono sul trasferimento a gennaio

Pau Lopez non convince e Mirante rimane una soluzione d’emergenza. E’ un rebus difficile da sciogliere quello legato al ruolo del portiere della Roma. Secondo agipronews però l’ipotesi Sirigu sarebbe sempre più concreta, con la quota del suo passaggio in giallorosso a gennaio arrivata addirittura a 2,75. L’estremo difensore granata è ormai ai margini della rosa e anche in questo turno infrasettimanale pre natalizio Giampaolo dovrebbe preferirgli per la terza volta consecutiva Milinkovic-Savic. Sirigu avrebbe bisogno così di una piazza importante in cui rilanciare le proprie ambizioni e non perdere il treno per l’Europeo, visto che in campionato stanno offrendo grandi prestazioni i vari Gollini, Cragno e Meret, tutti quanti in fila nelle gerarchie del ct Mancini dietro l’inamovibile Donnarumma.