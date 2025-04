Sir Claudio alla Scala: c’è Shomurodov insieme a Dovbyk

Domenica alle 15, stadio San Siro. È qui che passa il treno più grande per scudetto e Champions in un Inter-Roma da brividi. La sfida in cui Ranieri può "vendicare" l'esonero nel 2011 e aiutare l'amico Conte verso il tricolore. Ma soprattutto in cui il tecnico può tenere viva la speranza di un posto in Champions per la sua Roma. Sir Claudio che vedrà San Siro per l'ultima volta con la tuta da allenatore addosso. Per questo, come riportato da Francesco Balzani su Leggo e su La Gazzetta dello Sport, Ranieri sta pensando di lanciare dal primo minuto la coppia Dovbyk-Shomurodov, vista già nei secondi tempi con Lazio e Verona. L'ucraino e l'uzbeko fin qui sono stati impiegati contemporaneamente sempre a gara in corso. Ma con ottimi risultati. I due attaccanti, in stagione, hanno giocato insieme un to- tale di 194 minuti con Empoli (13'), Monza (4'), Bologna (33'), Udinese (36'), Napoli (16'), Lecce (12'), Juventus (40'), Lazio (28') e Verona (12'). In tutte queste occasioni i giallorossi hanno chiuso la gara rimontando il risultato o alla peggio mantenendo la vittoria. Come scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, da una parte c'è Dovbyk, che ha realizzato 16 gol stagionali in tutte le competizioni, 7 nel 2025, quasi tutti decisivi. Rimanendo all'anno solare, le sette reti sono arrivate in 1.200 minuti, con una media di una rete ogni 171'. Dall'altra parte c'è uno Shomurodov in silenziosa ma solida ascesa: 5 gol nel 2025 (su 7 totali in stagione), tutti su azione e in partite di peso. Tra Coppa e Serie A ha timbrato contro Eintracht Francoforte e Athletic Bilbao in Europa League, poi contro Monza, Juventus e Verona in campionato. Ha giocato 816 minuti e segna ogni 163': meglio di Dovbyk. Chiunque venga scelto farà coppia con Matías Soulé, il giocatore più in forma del momento. Quella di domenica potrebbe essere l'ultima volta di Pellegrini a San Siro con la maglia della Roma, lui che è attenzionato sia dal Milan che dall'Inter. Dove gioca Frattesi che invece vorrebbe fare il percorso inverso. Ex della gara (mancando Mkhitaryan) sarà Zalewski che invece spera nel riscatto dall'Inter. Ma di questo si parlerà più avanti.