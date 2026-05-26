La Roma ha concluso il campionato con 18 clean sheet, merito diviso a metà tra Svilar con le sue parata e dei difensori che hanno alzato il muro per buona parte della stagione. A Verona - al fischio finale - Mile è stato protagonista di un siparietto con Ndicka che lo ha ringraziato per le parate: "Diciotto volte la porta inviolata, merito suo". Poi il portiere ha risposto: "Il merito è di Evan, Mancio, Mario, Ghila, Zio... Solo loro!". L'ivoriano ha saltato l'ultima trasferta al Bentegodi causa infortunio mentre il belga è stato protagonista anche domenica con il miracolo su Bowie nel primo tempo che ha tenuto a galla la Roma.