Siparietto social tra la Roma e Ozil: “Io e Totti saremmo una grande coppia” – FOTO

Totti più Ozil. Con una coppia così in campo quasi ogni traguardo sembrerebbe possibile per la Roma, due numeri 10 di qualità straordinarie che farebbero le fortune di ogni attaccante. Un tandem che però resterà solo sulla carta e solo nelle suggestioni di Mesut Ozil, che ha scherzato con l’account Twitter inglese del club giallorosso. Alcuni giorni fa il tedesco dell’Arsenal, fuori dalla lista dei 25 del tecnico Arteta, si è reinventato social media manager dei Gunners. Un ruolo che avrebbe potuto ricoprire anche alla Roma, come rilanciato e immaginato in maniera ironica da alcuni tweet. Un’ipotesi che ha raccolto la simpatia e l’approvazione dei capitolini, che hanno dato il benvenuto a Ozil su Twitter. E l’ex Real ha cavalcato l’onda commentando così: “Grazie Roma, credo che io e Totti faremmo una grande coppia”. Purtroppo per i tifosi giallorossi resterà solo una suggestione.