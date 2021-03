Siparietto Ilary-Gascoigne su Totti: “Lo porti in discoteca? Ma avete 300 anni in due”

All’Isola del Famosi si parla pure di Francesco Totti. Nella puntata di ieri è andato infatti in scena un divertente siparietto tra Ilary Blasi e Paul Gascoigne, partecipante al reality show, anche se attualmente infortunato al braccio. Dopo una clip che ha visto protagonista l’ex calciatore della Lazio, lo stesso Gascoigne ha ‘minacciato’ Ilary: “Fammi una cortesia, altrimenti vengo a Roma e porto Totti in discoteca con tante donne“. Ma la moglie dell’ex capitano ha subito replicato: “Paul, le discoteche sono chiuse. E poi dove andate, che avete 300 anni in due?”.