Simplicio: “Spero che Mourinho resti. L’arbitro ha fatto arrabbiare tutti”

Ai microfoni di Sportitalia, l'ex giallorosso Fabio Simplicio ha commentato la sconfitta della Roma in finale contro il Siviglia . Ecco le sue parole: "Al di là del risultato amaro è stata una grande partita da vedere, una bella finale fra due squadre che sono state all’altezza del palcoscenico nel quale stavano giocando. Due squadre di alto livello che hanno mostrato un bello spettacolo. La Roma ha giocato bene fin quando ha fatto il goal del vantaggio con Dybala. Poi ho notato che ha lentamente calato il proprio ritmo, pur creando altre occasioni per segnare ancora. Penso comunque che, prima dei rigori, al netto delle possibilità avute i giallorossi meritassero di vincere. Peccato”.

Chiosa finale sull’arbitraggio: “Mou arrabbiato? L’arbitro ha fatto arrabbiare tutti noi. Non si può dare la colpa a lui della sconfitta di ieri, ma non ha fatto una buona gara. Detto questo, dobbiamo anche fare il complimenti al Siviglia perché è una grande squadra, fortissima, che ha avuto il grande merito di portare a casa questa coppa per la settima volta”.