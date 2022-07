Simplicio: “La Roma non riuscirà a trattenere Zaniolo, lo vedo bene alla Juve”

Fabio Simplicio è tornato a parlare di Roma e di mercato, in particolare dell'argomento più caldo in casa giallorossa: Nicolò Zaniolo. L'ex centrocampista giallorosso ha parlato a 'tuttomercatoweb.com': "Non si capisce molto bene, è una situazione complicata. Però se so che se un giocatore fa la differenza, come società farei il massimo per trattenerlo”.