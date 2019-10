Simplicio: “Il Var non mi piace, si perde troppo tempo. Ha cambiato il calcio”

La Roma si prepara a sfidare un Napoli in crisi di risultati, appena scavalcato proprio dai giallorossi. Per i giallorossi sarà un match molto importante anche per dare continuità alla bella vittoria di Udine, arrivata non senza qualche polemica soprattutto per l’espulsione di Fazio: “La Var non mi piace perché ha cambiato il calcio, lo ha rallentato molto. Non sono preparati ad usare questo strumento, la usano un po’ troppo ed è un casino perché si perde troppo tempo. Gli errori che si valutano, sono quelli millimetrici”. Parola di Fabio Simplicio, ex centrocampista della Roma. Il brasiliano ai microfoni di ‘Radio Marte’ ha poi parlato anche dello scontro con la squadra di Ancelotti: “Ho bei ricordi, contro il Napoli abbiamo sempre fatto belle partite e anche sabato sarà una bella gara. Sono due squadre importanti e che offrono spettacolo. Allan mi piace, mi somiglia perché non ha paura di affrontare gli avversari e dà sempre tutto in campo. Nel mio periodo in Italia ho giocato con tantissimi giocatori forti, ma il più grande è stato Domenico Morfeo”.