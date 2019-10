Simeone: “Dobbiamo difendere bene e ripartire. Attenzione a Zaniolo”

Il Cagliari dopo il pareggio interno contro il Verona è lo Stadio Olimpico per sfidare la Roma di Fonseca. Simeone ha parlato della partita prima del fischio d’inizio. Queste le sue parole.

SIMEONE A SKY

“Stiamo bene, siamo un bel gruppo, sappiamo come giocare e conosciamo i nostri limiti. Andiamo avanti con forza per raggiungere il nostro obiettivo”.

SIMEONE A ROMA TV

Il Cagliari è in ottimo stato di forma.

Sì stiamo bene, lavoriamo nel modo giusto e siamo in buon momento.

Fate bene soprattutto in trasferta, come contro il Napoli.

Sì sappiamo cosa fare, ma siamo consapevoli anche dei nostri limiti, da lì ripartiamo con forza. Capiamo i momenti delle partite e il mister prepara tutto in allenamento.

Cosa vi aspettate dalla Roma.

Una partita difficile, loro pressano molto in avanti e hanno un giocatore forte come Zaniolo. Dobbiamo difendere bene e ripartire.