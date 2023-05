Siamo tutti Antonio

Si chiama Antonio, fa il barista a Roma Chef ed è un nostro amico al contrario di un altro Antonio che viene da Bari. E' nostro amico perché potrebbe chiamarsi Marco, Maurizio, Paola o Lorenzo. E potrebbe fare il commesso, l’avvocato o l’amministratore di condominio. Perché ha gli occhi gonfi ma d’amore. Perché si sta sbattendo su siti, telefoni e agenzie per trovare un altro pacchetto da Odissea per Budapest dopo quello per Leverkusen. “Si parte da Milano? No problem. Si atterra a Vienna? Prendo il taxi fino a Budapest”. In barba magari alle tasse da pagare, all’auto nuova che può aspettare, al vestito che in fondo “ma a che me serve? Me metto quello dell’anno scorso”. Tutto per la Roma, per questa Roma. Per queste notti. Antonio è un ragazzo che Mourinho ha voluto elogiare pubblicamente, è corso da lui sotto il settore di Leverkusen."Conosco qualcuno che è lì. Conosco uno che anche tu conosci, Antonio lavora a Trigoria. Per essere qui ha fatto una cosa incredibile, ha preso il treno poi è andato a Bologna ed è andato a Colonia. Domani va ad Amsterdam, una cosa incredibile. Ho pensato ad Antonio e ho pensato che c'è tanta gente come lui che hanno fatto sacrifici per venire qua e stare con la squadra. Penso a loro ed è parte del mio lavoro come allenatore pensare a questa gente. Ho provato emozione per loro”. Applausi.