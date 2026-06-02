Tra meno di 10 giorni inizierà ufficialmente il Mondiale 2026 in America. Tra i protagonisti ci sarà anche Eldor Shomurodov che, a partire dal 30 giugno, potrà essere considerato un ex giocatore della Roma. Per l'attaccante uzbeko è scattato l'obbligo di riscatto - 2,8 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 3 milioni di prestito - dopo una stagione al Basaksehir condita da 18 gol totali. Un bottino che ha anche fatto sorgere qualche dubbio ai tifosi giallorossi, convinti che come vice Malen sarebbe stato una pedina utile. In queste ore, però, Shomurodov è finito al centro di una vera e propria bufera social. È andato virale un clamoroso errore in un'amichevole contro il Canada di preparazione al Mondiale. L'attaccante va via in campo aperto dopo un goffo scivolone del difensore canadese, ma davanti al portiere tenta un improbabile pallonetto che finisce direttamente sul fondo. "Sarà una Coppa del Mondo divertente...", qualcuno scrive alludendo ad un livello piuttosto basso di alcune nazionali. Non mancano i riferimenti alla Roma: "Ci fu un momento in cui Shomurodov era un pezzo importante della Roma...Mio Dio". L'uzbeko, infatti, si rese utile in svariate occasioni nella stagione precedente a quella appena conclusa, ma risulta difficile immaginare che, adesso, qualcuno lo rimpiangerà davvero.

Teve um momento em que o Shomurodov era peça importante na Roma.



Meu Deus... https://t.co/15v2bN3pNX — Lucas Amaral (@LucasAmar4l) June 2, 2026