Eldor Shomurodov tornerà a Roma. L'ex Genoa non verrà riscattato dal Cagliari e il club sardo ha ringraziato lui e gli altri in prestito per la stagione conclusa il mese scorso: "Ognuno di voi ha contribuito alla conquista di questa salvezza. Grazie ragazzi". Ora l'Uzbeko sarà a disposizione di Daniele De Rossi per il raduno a Trigoria che è in programma l'8 luglio. Ma difficilmente farà parte del progetto tecnico del mister e Ghisolfi dovrà cercare di cederlo. Oltre a lui tornerà a Trigoria anche Solbakken dopo l'esperienza negativa in Giappone.

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