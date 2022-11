Sassuolo-Roma, Shomurodov: “Non mollare mai”. Abraham: “Posso fare tutto”

"Continua a spingere, non mollare mai". Queste sono le parole di Eldor Shomurodov pubblicate in un post sul suo profilo Instagram, dopo il pareggio per 1-1 della Roma con il Sassuolo. L'attaccante uzbeko è partito titolare nella gara di questa sera, ma non è riuscito ad incidere. Nel primo tempo ha avuto una buona occasione per segnare ma si è lasciato ipnotizzare da Consigli. Anche Abraham commenta sui social la partita e il gol ritrovato tramite un post emblematico: "Posso fare tutto. Cristo mi fortifica". La didascalia (Philippians 4:13) riprende un passo biblico citando uno dei versetti più noti del Nuovo Testamento.