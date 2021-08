Shomurodov: “Con Mourinho miglioro. E sono pronto a giocare insieme ad Abraham”

L'uzbeko: "Felice per il gol perché ha aiutato la Roma"

È stato ancora il man of the match, Eldor Shomurodov . L'uzbeko ha parlato alla fine di Trabzonspor-Roma, ecco le sue parole.

"Sono felice perché questo gol è molto importante per noi e per la vittoria. Però noi dobbiamo essere pronti per la prossima vittoria, fra tre giorni comincerà il campionato".