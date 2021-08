Shomu-show, la Roma si presenta e parla uzbeko: battuto 5-0 il Raja – FOTO

Presentazione felice per i giallorossi e Mou, che si gode la sua nuova punta in attesa di Abraham. Di Mancini, Mkhitaryan e Perez le altre reti

Valerio Salviani

La Roma torna all'Olimpico dopo tre mesi e batte il Raja Casablanca, nella presentazione davanti ai primi tifosi che sono tornati allo stadio dopo la pandemia. Contro i marocchini la squadra di Mourinho si impone 5-0. Non certo una sfida impossibile, ma un buon allenamento per far crescere il morale e prepararsi al meglio per l'inizio di stagione. Sugli scudi Eldor Shomurodov, ancora una volta titolare e ancora una volta in gol. L'uzbeko corre, tira, pressa e fa felice lo Special One che applaude convinto, mentre aspetta l'annuncio di Abraham. Gol e assist per lui, così come per Mancini, capitano di giornata e sempre più leader dello spogliatoio dopo l'addio ufficiale di Dzeko. In gol anche Mkhitaryan, Perez e Mayoral. Niente gioia personale per Zaniolo, che spera di esultare giovedì contro il Trabzonspor.

In attesa di Tammy Abraham, la Roma si svela allo Stadio Olimpico e tutti gli occhi sono per José Mourinho. I circa 10mila tifosi presenti accolgono lo Special One con un boato che dopo più di un anno di pandemia e stadi vuoti fa tremare il cuore. In campo ci va la squadra migliore, con Shomurodov ancora una volta titolare e la coppia Veretout-Cristante in mediana. A sinistra esordisce Vina. Dopo uno spavento iniziale, con il Raja che in contropiede quasi sorprende la Roma, i giallorossi battono due colpi. Sblocca il match Shomurodov, che sfrutta alla perfezione un assist di Mancini e anticipa il portiere marocchino con un tocco che si spegne in porta. Il difensore, stasera capitano in assenza di Pellegrini, festeggia anche il gol schiacciando di testa un cross di Mkhitaryan su calcio di punizione. Il Raja è poca cosa, la Roma si diverte. Zaniolo, incitato spesso da Mourinho, fa due volte vicino alla rete del tris. Nel finale Mkhitaryan spreca un cioccolatino di Vina, mettendo fuori un’occasione a porta praticamente sguarnita. Applausi di Mou per Karsdorp, tra i più positivi del primo tempo.

Nella ripresa al via esce solo El Shaarawy per Perez. Lo spagnolo propizia il gol del tre a zero crossando per Shomurodov, l'uzbeko fa la torre per Mkhitaryan che si inserisce e di testa questa volta non sbaglia. Ancora una bella giocata dell'uzbeko, che poco più tardi va vicino al raddoppio personale in due occasioni. Mourinho pensa alla partita con il Trabzonspor e fa partire la girandola dei cambi. Fuori quasi tutta la formazione, spazio alle secondo linee. C'è anche Zalewski, che al 62' prova il tiro a giro ma non trova la porta. Vicino al gol Bove, che dopo una bella combinazione con Calafiori colpisce la traversa. Il secondo tempo scorre con meno acuti del primo. Il caldo è sicuramente un fattore determinante. La Roma gestisce le forze in vista del Trabzonspor, ma tiene la porta inviolata, particolare che fa piacere a Mourinho, al lavoro per blindare la difesa dopo una stagione difficile. Nel finale segnano anche Perez con un bel sinistro da fuori area, e Mayoral che si inserisce e batte la difesa marocchina fissando il risultato sul 5-0 finale.

TABELLINO

Roma-Raja 5-0

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (58' Fuzato); Karsdorp (70' Reynolds), Mancini (58' Kumbulla), Smalling (58' Ibanez), Vina (58' Calafiori); Cristante (70' Darboe), Veretout (58' Diawara); Zaniolo (58' Zalewski), Mkhitaryan (70' Bove), El Shaarawy (46' Carles Perez); Shomurodov. A disp.: Ciervo. All.: Mourinho

RAJA (4-2-3-1): Zniti; Madkour, Naim, Hadhoudi, Souboul; Ngoma, El Wardi; Hafidi, Moutauoali, Rahimi;Benhalib . A disp.: Mouhtachim, Chourouki, Al Khalfi, Khtaibi, Zoubir, Tamrani, Benjdida, Taha Al Achbili.All.: Chabbi.

Ammonizioni: 6' Mkhitaryan

Marcatori: 17' Shomurodov, 20' Mancini, 48′ Mkhitaryan, 85' Perez, 89' Mkhitaryan