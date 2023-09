Sheriff Tiraspol-Roma, le probabili formazioni di Bordin e Mourinho

Dopo l'amara finale di Budapest dello scorso maggio, la Roma torna in Europa League ed è pronta ad iniziare la prima fase di questa nuova avventura europea. I giallorossi saranno in campo giovedì alle ore 18:45 in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol allenata dall'italiano Roberto Bordin. La squadra di Mourinho viene da un importante vittoria contro l'Empoli e sicuramente con una maggiore fiducia dopo un avvio di campionato non proprio positivo. Sicuramente non vedremo in campo due dei nuovi innesti giallorossi: si tratta di Kristensen e Azmoun che non sono stati inseriti nella lista Uefa per questa fase a gironi. Anche Pellegrini sarà quasi certamente escluso dal match: il Capitano punta a riprendersi per la partita contro il Torino. In porta stavolta potrebbe essere il turno di Svilar al posto di Rui Patricio. Nel reparto difensivo a causa delle condizioni ancora dubbie di Smalling potremmo ritrovare gli stessi del match contro l'Empoli, quindi Mancini, Ndicka e Llorente. A centrocampo Mourinho potrà avere più libertà per pensare ad un turnover e far riposare alcuni dei titolari della partita di domenica scorsa. Aouar oggi si è allenato in gruppo, ma resta ancora in dubbio. Molto probabilmente Sanches resterà in panchina e per questo il trio del reparto sarà formato da Cristante, Paredes e Bove. A destra ovviamente non ci sarà Kristensen per la questione della lista Uefa e quindi potrebbe trovare spazio Karsdorp con Zalewski a sinistra. In attacco invece lo Special One potrebbe decidere di far riposare anche la magica coppia Lukaku-Dybala, mettendo in campo Belotti ed El Shaarawy. Un altro assente importante della partita sarà proprio Mourinho, che a causa delle 4 giornate di squalifica decise dall'Uefa, sarà sostituito da Salvatore Foti.