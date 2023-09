Sheriff-Roma, le formazioni ufficiali di Bordin e Mourinho

Mourinho dà una chance al giovane Svilar in porta. Difesa a tre composta da Mancini, Llorente e Ndicka. La coppia d'attacco sarà Lukaku-El Shaarawy

Esordio europeo per la Roma dopo la finale persa contro il Siviglia. Mourinho dà una chance al giovane Svilar in porta. Difesa a tre composta da Mancini, Llorente e Ndicka. La coppia d'attacco sarà Lukaku-El Shaarawy. Belotti e Dybala partono dalla panchina. A centrocampo seconda da titolare per Sanches insieme a Cristante e Aouar.