Sheriff-Roma, la moviola: ammonito Cristante. Espulso Joao Paulo

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida della Sheriff Arena diretta da Treimanis

Redazione

La Roma inizia il suo cammino europeo dalla Moldavia. La squadra di José Mourinho scende in campo per la prima gara del gruppo G contro lo Sheriff Tiraspol. L'arbitro del match sarà il lettone Treimanis, al suo primo incrocio con i giallorossi. Gli assistenti saranno invece Gudermanis e Spasennikovs con i tedeschi Dingert e Brand rispettivamente come Var e Avar. Aleksandrs Golubevs è il quarto uomo.

Arbitro: Treimanis (Lettonia). Assistenti: Gudermanis-Spasennikovs. IV uomo: Golubevs. Var: Dingert. Avar: Brand

Sheriff-Roma, la moviola — 96' - Joao Paulo trattiene al limite dell'area di rigore Dybala. Treimanis estrae prima il cartellino giallo, poi, a causa delle proteste del giocatore dello Sheriff, cambia la sua decisione e lo espelle. Padroni di casa in 10 uomini

90' - Brutto intervento in scivolata di Apostolakis su Belotti che stava ripartendo verso la metà campo avversario. Giallo anche per lui

89' - Lo Sheriff recrimina per un calcio di rigore a causa di un intervento scomposto di Svilar in uscita. Per il direttore di gara non c'è nulla e, anzi, ammonisce per proteste un componente della panchina di casa

76' - Ancora un cartellino giallo per lo Sheriff. Kiki stende Dybala e Treimanis lo punisce con l'ammonizione

55' - Prima ammonizione anche nelle file della Roma. Cristante abbraccia Artunduaga, fermandolo fallosamente. Secondo l'arbitro non ci sono dubbi: è giallo

46'- Primo giallo della partita. Talal interviene duro su Mancini e il direttore di gara decide di ammonirlo

