Shaw: “Con Mourinho a volte non mi sentivo parte della squadra”

Il terzino della nazionale inglese ripercorre il rapporto con lo Special One allo United: "Non è stato dei migliori, ma sono diventato più forte mentalmente"

Che José Mourinho sia una personalità forte è indubbio. Così come il fatto che abbia seminato legami indissolubili, ma anche qualche rapporto turbolento o non proprio idilliaco. A tal proposito Luke Shaw, terzino del Manchester United e della nazionale inglese, ha raccontato a 'Sport Bible' degli anni con lo Special One a Old Trafford: "La nostra relazione non è stata delle migliori, ha avuto alti e bassi". Il riferimento è anche a qualche frecciata di troppo che Mourinho non risparmiò al giocatore anche pubblicamente.

"Tra di noi sono successe molte cose, a volte le ha affrontate nel modo giusto e credo che molte persone sarebbero d'accordo con me al Manchester. Ma il nostro rapporto non è stato dei migliori ed era anche abbastanza semplice da vedere dall'esterno. Però José mi ha reso molto più forte mentalmente. E credo che la forza mentale è come descriverei il periodo con Mourinho. Con Solskjaer mi sento parte della squadra, mentre con José a volte non mi sentivo così. Ole (Solskjaer, ndr) ha dimostrato la sua fiducia in me, ho sempre creduto che sarebbero successe cose buone. Mi sono fermato e ho scavato in profondità, ho passato tante cose ma ne sono uscito migliore. Volevo tornare in nazionale, quindi ho lavorato a testa bassa e ci sono riuscito - continua Shaw dal ritiro dell'Inghilterra a Euro 2020 -. Con José le cose non stavano andando bene anche mentalmente. Stavo lottando per giocare, mi infortunavo spesso e quando il ct mi chiamava dovevo fermarmi di nuovo".