Shakhtar-Roma, scontro fra Ibanez e Kumbulla: il brasiliano costretto al cambio

Primo cambio per la Roma all’intervallo di Shakhtar Donetsk-Roma. Fonseca è stato costretto a sostituire Roger Ibanez, che nel corso del primo tempo aveva ricevuto una testata in occasione di uno scontro fortuito con Kumbulla. Il brasiliano ha provato a continuare, ma poi ha alzato bandiera bianca dopo aver incassato un altro colpo alla testa e parlato con i medici della squadra giallorossa in due distinte occasioni.

Al posto di Ibanez è entrato in campo Gianluca Mancini, che Fonseca aveva tenuto inizialmente a riposo in vista della partita con il Napoli di domenica prossima. E’ stato proprio il tecnico portoghese a rassicurare riguardo le condizioni del brasiliano a fine gara: “Ibanez? Non si ricordava nulla della partita, ora penso stia meglio”.