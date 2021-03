Shakhtar-Roma, probabili formazioni: Mayoral dal 1′, Cristante in difesa

La sorprendente sconfitta contro il Parma ha un po’ ridimensionato le ambizioni in campionato della Roma, di nuovo scavalcata dall’Atalanta e fuori dalla zona Champions. La squadra giallorossa avrà però subito l’occasione di riscattarsi nel match di ritorno degli ottavi di Europa League, nel quale affronterà lo Shakhtar Donetsk. La gara verrà disputata giovedì 18 marzo allo stadio Olimpico di Kiev, il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.55. Si riparte dal 3-0 della scorsa settimana, risultato maturato grazie alle reti di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini.

Privo degli infortunati Mkhitaryan, Veretout e Zaniolo, e con Smalling ancora non al meglio, sono pochi i dubbi di Fonseca. Davanti a Pau Lopez dovrebbero essere schierati Mancini, Cristante e Ibanez. Sulle fasce agiranno Karsdorp e Spinazzola, anche se Bruno Peres, out contro il Napoli per squalifica, si candida per sostituire l’ex Juventus. In mediana si rivedrà Diawara, con lui lo spagnolo Villar. In attacco rientrerà Borja Mayoral, alle sue spalle Pellegrini ed El Shaarawy. Pedro e Dzeko riposeranno in vista del delicato impegno contro i partenopei di domenica prossima.

Luis Castro dovrebbe confermare lo stesso undici visto nella gara d’andata. Trubin sarà il portiere, la difesa quella composta da Dodo, Vitao, Matvienko e Ismaily. In mediana Maycon, aiutato dai trequartisti Marlos e Alan Patrick. Sugli esterni Tete e Taison; unica punta Junior Moraes. Rispetto al 4-0 contro il Desna Chernigiv dell’ultima partita di campionato, si accomoderanno in panchina i due difensori Kryvtsov e Bondar, il centrocampista Marcos Antonio e l’esterno Solomon, autore di una doppietta. Ancora indisponibili, come sette giorni fa, Stepanenko e Malyshev.

Shakhtar Donetsk-Roma, le probabili formazioni

SHAKHTAR (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Castro.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Mayoral. Allenatore: Fonseca.