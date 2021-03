Shakhtar-Roma, alle 18 la conferenza di Fonseca e Diawara. Venerdì il ritorno in Italia

La Roma si prepara alla trasferta in Ucraina. Oggi alle 10.15 i giallorossi scendono in campo a Trigoria per la rifinitura in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, contro lo Shakhtar Donetsk. Alle 14 un charter li aspetterà a Fiumicino per portarli a Kiev. Tre ore di volo, poi la conferenza stampa di Fonseca e Diawara, fissata per le 18. Domani alle 18.55 la partita. Il ritorno per l’Italia è stato fissato per venerdì mattina, così da evitare di rientrare a Roma a notte inoltrata. Poi, nel pomeriggio, di nuovo in campo per cominciare a preparare la sfida col Napoli. L’ultima del tour de force, prima della sosta.