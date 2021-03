Shakhtar, Marcos Antonio: “Con la Roma non sarà impossibile, correggeremo tutti gli errori”

Domani lo Shakhtar Donetsk affronterà in casa la Roma, per il ritorno degli ottavi di Europa League. Al sito ufficiale dei neroarancio ha parlato Marcos Antonio, centrocampista degli ucraini, della sfida delle 18:55: “Ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Il risultato è difficile, ma proveremo a correggere tutto ciò che abbiamo sbagliato nella gara d’andata. Purtroppo a Roma non abbiamo fatto una bella partita e siamo stati sconfitti con un punteggio piuttosto pesante, ma ora conosciamo meglio l’avversario e cercheremo di girare tutto a nostro favore. Non credo sarà impossibile”. Alle 17 intervengono in conferenza stampa Castro e Matvienko.