Shakhtar, il ds Boto: “Fonseca non aveva i giocatori adatti. Mou l’uomo giusto”

Le parole del dirigente del club ucraino: "Credo che i giallorossi vivano un momento complicato. Il tecnico è stato vittima della situazione"

Il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk Boto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tra gli argomenti principali affrontati c'è l'arrivo di Roberto De Zerbi nel club ucraino, ma anche il biennio alla Roma di Paulo Fonseca. Queste le sue dichiarazioni: "L’idea che mi sono fatto da fuori è che la Roma viva un momento un po’ complicato, per me Fonseca è stato vittima della situazione. Non aveva i calciatori adatti per il suo calcio e quindi adattandosi ha perso un po’ della sua identità. Mourinho? Con i giocatori che ha in organico la Roma, è l’uomo giusto".