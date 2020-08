De Rossi non allenerà la Primavera del Bologna: annunciato l’arrivo di Zauri

A inizio agosto Walter Sabatini aveva incontrato Daniele De Rossi per parlare della panchina del Bologna Primavera, senza padrone dopo l’addio di Troise. L’ex centrocampista della Roma, però, non inizierà la sua carriera da allenatore nella fila dei rossoblù. Il club felsineo ha infatti ufficializzato l’accordo con Luciano Zauri: “Il Bologna Fc 1909 comunica che il nuovo allenatore della squadra Primavera sarà Luciano Zauri, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022“, questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della società. Sfuma quindi definitivamente l’ipotesi Bologna per DDR, ancora a caccia della sua prima panchina.