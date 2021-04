Sfida tra i fornelli, Spinazzola e Santon battono Fazio e Peres: è loro la migliore gricia – VIDEO

Quattro compagni di squadra si ritrovano per un giorno avversari: Spinazzola e Santon sfidano Fazio e Peres a colpi di gricia. I giallorossi, sotto gli occhi di giudice e chef, hanno realizzato un piatto tipico romano utilizzando pasta La Molisana, sponsor del club. Tra spadellate e impiattamenti, le due squadre si sono date da fare, ma solo una ha vinto la sfida: quella dei due terzini, Santon e Spinazzola. Anche se Bruno Peres non è del tutto d’accordo con la decisione finale, visto che nel momento in cui il team avversario ha amalgamato la pasta con il condimento, qualche spaghetto è finito fuori dalla padella. Ma il gusto non mente e così c’è poco da contestare. Una giornata di spensieratezza in vista di una sfida importantissima per la stagione. Giovedì i giallorossi affrontano l’Ajax per il ritorno dei quarti di Europa League. Non saranno della sfida Spinazzola, infortunato, Peres squalificato e Fazio non in lista UEFA.