Sfida tra Abraham-Mkhitaryan nella “Papercut Challenge”: El Shaarawy il giudice

In occasione dell'anno della Tigre, la Roma ha pubblicato sui social un video nel quale Abraham e Mkhitaryan si sfidano nella "Papercut Challenge"

Tramite il proprio profilo Twitter la Roma ha pubblicato un video divertente di una sfida tra Abraham e Mkhitaryan in vista del capodanno cinese chiamata "Papercut Challenge". L'obiettivo è quello di ritagliare in modo perfetto due cartoncini con un disegno particolare. L'armeno ha vinto nettamente la gara, dimostrando ottime doti nel ritaglio, a differenza di Abraham che è riuscito a portare a termine un solo cartoncino. Il giudice è stato El Shaarawy, l'uomo più incline visto il suo passato in Cina