Roma Femminile, Severini: “La vittoria ci serviva. Onorata di aver esordito con questa maglia”

Emma Severini, centrocampista della Roma Femminile, è intervenuta ai microfoni di RomaTV per commentare la rotonda vittoria per 6 a 0 sull’Orobica maturata oggi al Tre Fontane. Queste le parole della calciatrice:

La partita?

“Siamo riuscite ad andare in vantaggio, una vittoria ci serviva, speriamo di continuare così”.

L’emozione in merito all’esordio?

“Sono molto onorata di aver esordito con la Roma, è un club molto importante. Mi sto responsabilizzando molto e sono felice per la mia crescita calcistica, sono felice per la scelta che ho fatto”.