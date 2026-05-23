La Roma si prepara ad alcuni importanti cambiamenti sotto l'aspetto dirigenziale. Per il ruolo di direttore sportivo, come riporta La Repubblica, è corsa a due tra Tognozzi e D'Amico. I Friedkin hanno avuto contatti con gli attuali dirigenti di Rio Ave e Atalanta, ma in pole ci sarebbe proprio l'attuale ds della Dea. D'Amico ha lavorato con Gasperini all'Atalanta e un altro indizio sul suo approdo nella Capitale potrebbe arrivare dal settore giovanile. Massimo Margiotta, oggi all'Hellas Verona, è infatti molto vicino a diventare nuovo responsabile del settore giovanile giallorosso, come riporta l'edizione odierna del quotidiano. E con D'Amico hanno condiviso l'esperienza in gialloblù.