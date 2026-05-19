Rinnovi, nuovo direttore sportivo, mercato, Totti e non solo. La Roma deve costruire il suo futuro partendo anche dalle basi e in questo caso dal settore giovanile. Tra le questioni più importanti per Ryan Friedkin c'è senza dubbio anche la scelta della guida del settore giovanile, con il ritorno di Tarantino ormai saltato (dovrebbe restare all'Inter) dopo l'addio di Ranieri. Secondo 'Il Messaggero', il nome individuato dalla Roma è quello di Michele Sbravati, ora alla Juventus, ma al momento ha preso tempo per problemi personali. Gasperini lo ha conosciuto ai tempi del Genoa - che ora è guidato dall'ex Roma Trapani -, dove Sbravati (il figlio Jacopo ha allenato con successo la Primavera del Grifone ma verrà sostituito da Criscito) è rimasto dal 2008 fino allo scorso anno, quando ha firmato appunto con i bianconeri. L'avventura di Sbravati alla Juve sembra però già conclusa, ma non è detto che arrivi alla Roma.