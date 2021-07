Settore giovanile, ecco lo staff: De Rossi in Primavera, Scurto nell’Under 18

Novità nell'Under 18 dove al posto di Aniello Parisi ci sarà Giuseppe Scurto direttamente dalla SPAL Primavera

Con la nuova stagione alle porte, ecco tutti gli staff delle squadre del Settore Giovanile della Roma per il 2021-22. Come già anticipato, Alberto De Rossi sarà ancora sulla panchina della Primavera. Novità nell'Under 18 dove al posto di Aniello Parisi ci sarà Giuseppe Scurto direttamente dalla SPAL Primavera. Di seguito gli staff tecnici: