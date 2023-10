Servette, Weiler: “Per noi è importante giocarcela. Su Frick decido domani”

News as roma: tutte le notizie

L'attaccante Kutesa: “Sarà un grande piacere giocare in un grande stadio in una grande serata”

Redazione

Il tecnico del Servette René Weiler e l'attaccante Dereck Kutesa sono intervenuti in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti presenti alla vigilia della sfida di Europa League contro al Roma in programma domani sera allo Stadio Olimpico. Ecco le loro parole.

Weiler in conferenza stampa — Come stanno i portieri? "Frick non è ancora al 100, prenderemo domani la decisione".

Quanto timore avete per domani? "Per noi è importante giocarcela, è come un apprendistato".

Confermerete il 4-4-2? “Non posso confermare il modulo (ride, ndr). Sarà straordinario giocare con 60.000 spettatori”.

Quali sono le difficoltà del Servette contro una Roma con grandi qualità tecniche? “Siamo alla ricerca di un equilibrio a centrocampo, abbiamo bisogno di più sicurezza. Dovremo giocare bene per tutta la partita per evitare i pericoli che correremo”.

Kutesa in conferenza stampa — Domani sarete di fronte a 60.000 spettatori. “Sarà un grande piacere giocare in un grande stadio in una grande serata”.

Serve una prestazione importante. "Sì, indipendentemente dall'avversario che è la Roma che è più forte di noi".

Quali sono i sogni prima di affrontare la Roma? “Per me sarebbe un sogno segnare”.

