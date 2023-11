Servette-Roma, martedì al via la vendita dei biglietti. Tutte le info

Dopo la notte amara di Praga, la società pensa già alla prossima sfida in campo europeo. Giovedì 30 novembre, la Roma sarà a Ginevra per affrontare il Servette nel penultimo impegno del girone. Per l'acquisto dei biglietti del settore ospiti, sono state organizzate due fasi di vendita. La prima, destinata agli abbonati di Coppe e Serie A, prenderà il via dalle ore 12 di martedì 14 novembre, alle ore 11 di venerdì 17. Per finalizzare l’acquisto, dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR dell’abbonamento Serie A 23/24. Terminata questa, dalle ore 12 di venerdì 17 a 18 di giovedì 23, aprirà anche l'eventuale vendita libera. Il costo dei tagliandi per assistere alla gara dello Stade de Geneve (settori X-W) è di 38 euro.