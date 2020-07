Serturini: “Quando metto la nuova maglia penso che vorrei essere proprio nei miei panni” – VIDEO

Per la Roma femminile, Annamaria Serturini è la nuova testimonial per la maglia della stagione 2020/2021. La centrocampista giallorossa ha voluto spendere le sue personali parole, promuovendo la prossima divisa sul profilo Twitter ufficiale della società: “Ogni volta che mi metto questa maglia mi dico: vorrei essere nei miei panni”. Le ragazze della Bavagnoli avranno la possibilità di indossarla già dal prossimo 22 agosto, data che sancisce l’inizio della nuova stagione per il prossimo campionato femminile.