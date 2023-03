Serra e i precedenti con la Roma: l’espulsione di Mourinho è solo l’ultima

L'episodio avvenuto ieri tra il IV uomo e lo Special One, è solo l'ultimo di una lunga serie di espulsioni che legano il fischietto di Torino al club giallorosso

Il rapporto teso tra la Roma e l'arbitro Serra, non nasce ieri sera con il battibecco e la conseguente espulsione di Mourinho che salterà le prossime due giornate. I precedenti del fischietto di Torino sono collegati alla Primavera giallorossa quando nel torneo di Viareggio del 2012, mentre dirigeva la sfida con il Santos Laguna, aveva espulso Matteo Politano e Sabelli. Un altro episodio era invece accaduto 3 anni più tardi, quando nella stessa manifestazione, in un match contro l'Inter, aveva estratto il cartellino rosso all'indirizzo di 3 calciatori della Roma: Marchizza, Soleri e Pop. Serra dunque non è nuovo ad espulsioni nei confronti dei tesserati della Roma.