Serie A, ufficiali le date fino alla 29esima giornata: derby alle 18 del 19 marzo

La Lega Serie A, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato le date e gli orari di tutte le gare di campionato fino alla 29esima giornata. La Roma affronterà l'11 febbraio alle 18 il Lecce in trasferta mentre la settimana successiva, arriverà il Verona all'Olimpico alle 20:45. Il 28 febbraio alle 18:30 sarà invece il turno di Cremonese-Roma mentre la prima partita di marzo, il 5 alle 20:45, vedrà in campo il big matchtra i giallorossi e la Juventus. Dopo la partita contro i bianconeri, la formazione di Mourinho affronterà il Sassuolo all'Olimpico (12 marzo alle 18) ed esattamente 7 giorni più tardi, ci sarà il derby di ritorno (19 marzo alle 18) valido per la 27esima giornata di Serie A. Il 2 aprile alle 18 invece sarà il turno di Roma-Sampdoria mentre l'8 dello stesso mese, i giallorossi andranno a Torino per affrontare i granata di Juric.