Serie A, Udinese-Atalanta 1-1: la Roma rimane in zona Champions

Ancora un passo falso per l’Atalanta di Gasperini. La Dea infatti non va oltre l’1 a 1 nel recupero con l’Udinese, confermando l’andamento altalenante e mancando di nuovo l’aggancio alla zona Champions, con la Roma che rimane al terzo posto a pari merito con il Napoli. La partita inizia subito forte, con i friulani che sbloccano il risultato dopo venti secondi grazie alla scorribanda vincente di Pereyra sulla destra conclusa con un tocco morbido vincente a scavalcare Gollini. Il portiere neroazzurro rischia qualche minuto dopo sfiorando il fallo da rigore, ma Calvarese e il Var non ravvisano l’irregolarità. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa Muriel, che propizia il pareggio mandando le squadre negli spogliatoi all’intervallo sull’1 a 1. Girandola di cambi, entra anche Zapata, ma il secondo tempo è una partita a scacchi. L’Udinese si arrocca, l’Atalanta prova a sfondare ma il fortino bianconero regge nonostante gli assalti finali a firma ospite-.