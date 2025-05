Serie A, tutto il prossimo turno si giocherà alle 20,45 di domenica tranne una gara

Finalmente è uscito il calendario per la penultima giornata di campionato che si giocherà integralmente domenica sera alle 20,45 visti i tanti obiettivi in comune in ballo. Quindi Roma-Milan, ultima di Ranieri all'Olimpico, andrà in scena domenica sera così come Inter-Lazio e Juventus-Udinese. Alla stessa ora anche Cagliari-Venezia; Fiorentina-Bologna; Verona-Como; Lecce-Torino; Monza-Empoli e Parma-Napoli. Solo Genoa-Atalanta si giocherà di sabato visto che i due club non hanno più obiettivi in ballo. Alla base della decisione la salvaguardia del regolamento e la contemporaneità per le formazioni in lotta per lo stesso obiettivo. Da quest’anno prevista nelle ultime due giornate. Poi c’è da tutelare l’Inter, impegnata il 31 maggio nella finale di Champions, e da prevedere lo spazio per un eventuale spareggio scudetto (andrebbe in scena domenica 25) anticipando a giovedì 22 (più che a mercoledì 21) Napoli-Cagliari e Como-Inter. Ovvero i due incontri che decideranno l’assegnazione del titolo (e sempre che il Cagliari sia salvo).