Totti è il giocatore che ha segnato di più in Serie A nel mese di maggio

Ha dato l’addio al calcio da quasi tre anni, ma i record di Francesco Totti sono ancora oggi difficili da battere. Molti ricorderanno maggio, nella data del 28, come il mese dell’addio alla carriera, ma Opta Paolo su Twitter svela un’interessante statistica legata al dieci giallorosso. L’ex capitano della Roma, infatti, insieme a Giampiero Boniperti, è il giocatore che ha segnato più gol in assoluto in Serie A proprio nel mese di maggio. Sono ben ventisette le reti, ma in questa speciale classifica c’è spazio anche per Baggio e Di Natale, a quota 25, mentre subito sotto, a 21, ci sono Gilardino e Signori. Segue Hamrin a 20. Chiudono Nordahl e Reguzzoni a 19.