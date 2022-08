Serie A: Tim vede l’accordo con Dazn, attesi aggiornamenti nelle prossime ore

Tim Brasil ha registrato conti da record: il gruppo ha chiuso il secondo trimestre con ricavi in crescita. In giornata si svolgerà la trattativa con Dazn. I conti incorporano gli oggetti dell'acquisizione degli asset mobili di Oi. L'ebitda, da quanto riporta Milano Finanza, normalizzato invece è salito del 18.3%, con un margine del 46,3%. Dal punto di vista industriale, l'operatore sudamericano ha aggiunto 16 milioni di nuovi clienti migrati da Oi Mobile, ed il manager ha parlato di ''pietra militare nella storia della controllata''. Occhi puntati sui conti di Telecom Italia che saranno esaminati oggi. Potrebbero arrivare notizie anche in merito all'accordo con Dazn che coinvolgerebbe indirettamente anche Sky. Dazn concederebbe a Tim di ridurre l'importo annuo pagato per i diritti della Serie A, ma attendendo la possibilità di cedere i contenuti a sua volta a Sky. Tim porterebbe alla piattaforma da 340 a circa milioni, mentre Sky pagherebbe a Dazn alcune decine di milioni per trasmettere parte dei contenuti.