Serie A, Spezia-Verona 0-0: un punto a testa per Semplici e Zaffaroni

Si chiude con un pareggio l'anticipo della 25esima giornata di Serie A. Nessun gol nella sfida del Picco tra lo Spezia e il Verona con la squadra di casa che ha fatto la partita facendo registra il 69% di possesso palla oltre a 20 tiri verso la porta avversaria. Nel finale espulso anche Federico Marchetti dalla panchina per le veementi proteste nei confronti dell'arbitro Doveri. Un pareggio che non fa felici nessuna delle due squadre separate ancora in classifica da 3 punti tra il quartultimo (Spezia) e terzultimo (Verona) posto in classifica.