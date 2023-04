Serie A, Spezia-Monza 0-2: Ciurria e Carlos Augusto inguaiano i liguri

Il Monza vince e complica, ulteriormente, la missione salvezza dello Spezia. Ci pensano Ciurria, al 21', e Carlos Augusto, in pieno recupero, a decretare la sconfitta degli aquilotti davanti al pubblico amico del "Picco". Eppure, la squadra allenata da mister Semplici, era partita con il piede giusto con una buona occasione capitata sui piedi di Kovalenko che spreca davanti a Di Gregorio. Poco più tardi, gli ospiti mettono la freccia avanti con il sigillo di Ciurria che lascia partire un sinistro che spezza l'equilibrio. Dopo qualche minuto di appannamento, Amian, sugli sviluppi di calcio d'angolo, ha l'occasione per il pari ma, di testa, spedisce alto sopra la traversa. Il Monza gioca più sciolto e si vede. Ogni volta che la formazione di Palladino ha l'opportunità di ripartire, fa male alla retroguardia spezzina. I bianconeri non riescono a reagire e subiscono. Petagna, sfiora il raddoppio con uno scavetto che supera Dragowski ma non Nikolaou che salva miracolosamente. All'ultimo secondo di partita però, il gol arriva: Carlos Augusto vola in contropiede e tutto solo nella metà campo avversaria, infila il pallone in rete per lo 0-2 finale. Con questo risultato, il Monza vola al nono posto in classifica, mentre lo Spezia, in caso di vittoria del Verona contro la Cremonese, si farebbe scavalcare dai gialloblù, scivolando al terzultimo posto.